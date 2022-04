Innovationsenhed samarbejder med klinikere om at finde løsninger

Ændrede arbejdsgange, mere selektiv brug af de mest avancerede scanninger og inddragelse af kunstig intelligens er nogle af de brikker, som Innovationsenheden på Herlev og Gentofte Hospital sammen med de kliniske afdelinger flytter rundt med for at strække kapaciteten inden for det billeddiagnostiske område.