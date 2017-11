Hjertestoppatienter har markant højere dødelighed i Region Sjælland

Patienter med hjertestop har markant ringere overlevelsesmuligheder i Region Sjælland end i resten af landet.

Det viser en registerundersøgelse, som Hjerteforeningen og forskere fra Aarhus Universitetshospital har lavet ud fra data fra Dansk Hjertestopregister, skriver Jyllands-Posten.

Mens kun 6 pct. af hjertestoppatienterne i undersøgelsen var i live en måned senere i Region Sjælland, var det 12-14 pct. i resten af landet.

»Det er dybt foruroligende med så markant forskel i overlevelsen. Disse tal er meget alvorlige, og dem kan vi ikke ignorere,« siger direktør i Hjerteforeningen Kim Høgh til Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil bede Sundhedsstyrelsen undersøge sagen nærmere.

»Jeg vil have afdækket, hvorfor der er en så markant geografisk forskel på overlevelsen efter akut hjertestop,« siger hun til Jyllands-Posten.

Har skrottet lægebiler

Lægeforeningen finder tallene for Region Sjælland særdeles foruroligende, og mener, at det bør være højeste prioriteret for regionen at få belyst, hvad der er årsagerne til de dårlige chancer for at overleve, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

»Chancen for at overleve et hjertestop i Region Sjælland er faldet siden 2011, hvor regionen som den eneste af de fem regioner valgte at skrotte lægebiler. Det er veldokumenteret, at lægebiler gør en forskel for patienterne, når det handler om at redde liv i akutte situationer som hjertestop. Derfor opfordrer vi Region Sjælland til at genindføre lægebiler, så man også her kan tilbyde borgerne den samme akuthjælp som i landets øvrige regioner,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i pressemeddelelsen.

Han mener, at der bør være knyttet en lægebil til alle landets 21 akutsygehuse – også dem i Region Sjælland. I fem ud af seks situationer, hvor patienter er i livsfare, er der ifølge formanden brug for behandling, som kun kan varetages af en læge.

»Lægebiler kan også sikre, at akutte patienter bliver visiteret til rette sygehusbehandling første gang, og man dermed undgår tvivl om, hvor patienterne skal hen,« siger Andreas Rudkjøbing.