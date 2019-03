Hjerteforeningen fastholder kritik af Region Sjælland: Vi har ikke misforstået noget

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Der kom ikke noget nyt på bordet.« Sådan siger Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft, efter et møde med en række af de øverste chefer i Region Sjælland og på Sjællands Universitetshospital. Konsekvensen er, at Anne Kaltoft og Hjerteforeningen fastholder sin bekymring over forholdene i Region Sjælland over, at Sjællands Universitetshospital har lukket sin hjerteafdeling i Køge. […]