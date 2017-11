Hovedstaden halter markant bagefter i behandlingen af hjertepatienter

På landsplan bliver hver femte hjertepatient udredt for sent, men i Hovedstaden ser det endnu værre ud. Også på en række andre forhold på hjerteområdet halter Hovedstaden langt efter resten af landet.

Region Hovedstaden er blevet markant dårligere til at overholde udredningretten for hjertepatienter, men heller ikke i resten af landet kan alle hjertepatienter være sikker på at blive udredt eller få en behandlingsplan inden for 30 dage efter henvisning, som loven foreskriver. Det viser ny overvågning af behandlingen på hjerteområdet i 1. og 2. kvartal (pdf), som […]