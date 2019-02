Ellen Trane holder fast: Der er for store regionale forskelle ved hjertestop

Hjertestop-tallet om Region Sjælland var et eksempel på store regionale forskelle, siger sundhedsminister, der mener, at der mangler et ordentligt talgrundlag for at sammenligne regioner. Lægelig chef i Region Sjælland er enig i, at der mangler sammenlignelige tal.