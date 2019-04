Læger: Ventetidsgarantier giver ikke nogen mening

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En undersøgelse lavet af Lægeforeningen viser, at to ud af tre lægelige ledere oplever, at udrednings- og behandlingsretten indskrænker deres ledelsesrum udover, hvad der er lægefagligt begrundet. Formand Andreas Rudkjøbing mener heller ikke, at ventetidsgarantierne giver nogen mening. »Ventetidsgarantierne sætter en begrænsning i forhold til at prioritere lægefagligt ude på hospitalerne. En lille gruppe patienter […]