Danske kardiologer er for flittige til at sende hjertepatienter til hjerte-CT-undersøgelser. I løbet af en ti-årig periode er antallet af hjerte-CT-undersøgelser på danske hospitaler gået fra ganske få hundreder til i dag over 20.000, og de mange diagnostiske undersøgelser har ikke i tilstrækkelig omfang ført til bedre kvalitet. Det påpeger både hjerteeksperter og Sundhedsstyrelsen.

I et referat fra Sundhedsstyrelsens ’Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet’ hedder det således om brugen af hjerte-CT, at »nye datatræk har sandsynliggjort, at der er en gruppe på ca. 4.000 CT-undersøgelser årligt, som muligvis er overflødige«.

Brugen af hjerte-CT som diagnostisk metode har ligeledes været på dagsordenen på de seneste tre møder i Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme, og er igen på programmet, når udvalget træder sammen tirsdag i næste uge.

Årsagen til, at hjerte-CT fortsat diskuteres i udvalget kan bl.a. findes i referatet fra udvalgets seneste møde i marts. Her står, at »det ikke har været muligt i drøftelserne på møderne at retfærdiggøre den store stigning i anvendelsen af undersøgelsen, som ved anvendelse uden tilstrækkelig klinisk indikation både repræsenterer en unødig stråleeksponering af patienterne, men også en uhensigtsmæssig ressourceanvendelse«.

Forventning om fald i anvendelse af KAG

Sundhedsstyrelsen havde med indførslen og udbredelsen af hjerte-CT forventet, at der efterfølgende ville ske en bedre udvælgelse af de patienter, der skulle sendes videre til KAG, og derfor også, at der med indførelsen af hjerte-CT ville ske et tilsvarende fald i anvendelsen af KAG. Men faldet er udeblevet.

Samtidig viser tal fra Dansk Hjerteregisters årsrapport for 2017, at en stor andel af de mange diagnostiske undersøgelser ikke medfører, at der konstateres en behandlingskrævende hjertesygdom. Ud af de godt 2.000 danskere, der sidste år fik foretaget både en hjerte-CT-undersøgelse og en koronarangiografi, var det således kun lidt over en tredjedel (36,6 pct.), der i sidste ende fik foretaget en revaskularisering i form af en ballonudvidelse eller en bypass-operation af hjertets kranspulsårer.

Af hjerteregisterets årsrapport fremgår det ligeledes, at der er store udsving mellem hospitalerne, når det gælder andelen af patienter, der reelt revaskulariseres efter CT-scanning med efterfølgende KAG. Generelt har landets tre største universitetshospitaler – Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Odense Universitetshospital – de højeste andele af revaskulariserede patienter

Ingen vej tilbage

Overlæge på Rigshospitalets hjertecenter Jens Flensted Lassen er som formand for Dansk Hjerteregister med i Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme.

»Vi kan ikke rulle udbredelsen af hjerte-CT tilbage, men vi skal holde fast i kvaliteten. Derfor skal vi nu og fremover bruge energien på at sikre, at kvaliteten af undersøgelserne er den bedst mulige. Dansk Hjerteregister har anbefalet Sundhedsstyrelsen at se på de indikatorer, som bedst matcher kvaliteten af undersøgelserne, og her er andelen af patienter, der ender med at få lavet en revaskularing, en god kvalitetsindikator. Hvis man ser på de afdelinger, som har en lav rate af KAG efter hjerte-CT, og høj grad af revaskularisering, er det de afdelinger, der bruger CT med skarpe inklusionskriterier. Derfor er det vores anbefaling, at Sundhedsstyrelsen løbende monitorerer de enkelte enheders revaskulariseringsgrad og derigennem måler læringskurven. Som kvalitetsindikator vil den også give et billede af, om kardiologerne på de enkelte afdelinger er godt nok uddannet til opgaven. På sigt kan det måske også føre til, at der fastsættes en egentlig standard for, hvor høj revaskulariseringsgraden bør være,« siger Jens Flensted Lassen.

Barren er sat for lavt

Jesper Møller Jensen, overlæge og funktionsleder for billeddiagnostik på hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen nu reagerer på tallene.

»Det er rettidig omhu, at Sundhedsstyrelsen følger op på tallene, og ikke fastholder beslutninger, som er truffet imod faglig rådgivning,« siger Jesper Møller Jensen.

Fra 0 til 20.000 på 10 år Mens der i 2008 stort set ingen hjerte-CT-undersøgelser blev gennemført i Danmark, blev der sidste år lavet ca. 20.000 hjerte-CT scanninger fordelt på de 21 danske hospitaler, som har hjerte-CT scannere.

En mini-MTV udført af en faglig arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen konkluderede i oktober 2013, at det ikke var muligt at dokumentere, at udrulningen af specialiserede hjerte-CT-scannere til flere end 20 sygehuse i landet havde ført til hverken bedre diagnostik, mere sammenhængende patientforløb eller forbedret overlevelse blandt patienter med kranspulsåresygdom.

Frem til november 2014 holdt Sundhedsstyrelsen fast i, at hjerte-CT skulle være en regionsfunktion, men på trods af de faglige anbefalinger anbefalede den regionale baggrundsgruppe for specialeplanlægning i december 2014 at gøre brugen af hjerte-CT til en hovedfunktion.

Han mener, at de store forskelle på, hvor stor en andel af de undersøgte patienter, der ender med at blive revaskulariseret, er et udtryk for, at hjerte-CT anvendes i for stort omfang.

»På nationalt plan kan vi desværre ikke påvise, at udrulningen af hjerte-CT har ført til bedre diagnostisk kvalitet. Barren for at sende patienterne til hjerte-CT er sat for lavt. Så længe hjerte-CT og efterfølgende KAG ikke fører til en efterfølgende revaskularisering, er det en unødvendig KAG, som er foretaget. Enten skal man mestre teknikken til UG, eller også skal man ikke gøre det,« siger Jesper Møller Jensen.

Han mener, at anvendelsen af hjerte-CT skal være båret af faglige frem for politiske eller logistiske hensyn.

»Min pointe er, at råde over hjerte-CT i sig selv ikke er en garanti for bedre kardiologi, eller bedre diagnostik af behandlingskrævende kranspulsåreforsnævringer,« siger Jesper Møller Jensen.

En række faktorer

Han peger på en række faktorer, som efter hans vurdering betinger den store forskel på graden af revaskularisering:

»Højt erfaringsniveau hos de læger, der skal udvælge de patienter, der bør have foretaget hjerte-CT. Højt patientantal. Erfaringsgrundlag og evne til at vurdere scanningsbilleder. Tæt samarbejde med de kardiologer og thoraxkirurger, der efterfølgende har ansvaret for ballonudvidelser og bypass. Høj videnskabelig aktivitet, og deraf følgende mulighed for at deltage i udviklingen af metoder, som kan forbedre diagnostikken yderligere,« siger Jesper Møller Jensen.

Hans forhåbning er, at Sundhedsstyrelsen og udvalget for hjertesygdomme vil forholde sig til, om der skal være skarpere inklusionskriterier for brugen af hjerte-CT.

»Vi vil aldrig kunne eliminere fejl, og det er ikke realistisk at forvente, at vi kan rulle den bedste kvalitet ud til alle. Vi må erkende, at der vil vedblive med at være forskel på, hvor gode afdelingerne er til at bruge metoden. Spørgsmålet er hvor stor en forskel, vi er parat til at acceptere. Og hvorfor sker der ikke ændringer og forbedringer over tid? Tallene for, hvor stor en andel af undersøgelserne, som fører til revaskularisering, ændrer sig ikke over tid, og det må Sundhedsstyrelsen også forholde sig til,« siger Jesper Møller Jensen.

Mangler viden om anvendelse

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Niels Moth Christiansen er formand for styrelsens udvalg for hjertesygdomme. Brugen af hjerte-CT har været på dagsordenen på de seneste tre møder i udvalget, og der har efter hvert møde været behov for at indhente mere viden og flere data.

»Efter hjerte-CT overgik til at være en hovedfunktion i 2017, har vi ønsket at få et overblik over, hvordan brugen af hjerte-CT varetages på landets hjerteafdelinger. Det er fortsat ikke muligt at finde forklaringer på stigningen i brugen af hjerte-CT og sammenhængen med den fortsat stabile brug af KAG. Anvendes hjerte-CT ensartet i landet, efter samme guidelines og optimalt? Vi har ikke afdækket området fuldstændigt på nuværende tidspunkt, men håber at være klogere efter næste møde i udvalget,« siger han.

Regionale forskelle i andelen af patienter, der efter CT-scanning og KAG får lavet ballonudvidelse eller bypass, har tidligere været diskuteret i udvalget.

»Vi er altid opmærksom på forskelle i behandlingen af relativt ens patientgrupper. Det er et fokusområde for os at få belyst, hvad årsagerne kan være,« siger Niels Moth Christiansen.

Han forventer, at den videre proces kan blive aftalt efter mødet 30. oktober i udvalget for hjertesygdomme – f.eks. om der skal laves yderligere undersøgelser omkring brugen af hjerte-CT.