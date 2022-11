AHA 2022: Tabletbehandling af hjerteklapbetændelse virker også godt i den virkelige verden

POET-studiet viste, at det er lige så sikkert og leder til kortere indlæggelsestid at behandle patienter med hjerteklapbetændelse med tabletter frem for at holde dem på hospitalet og give dem intravenøs antibiotika. Nu bekræfter data fra den virkelige verden også, at det for de fleste patienter formentlig er den rigtige vej at gå.