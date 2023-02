Health på Aarhus Universitet skal på jagt efter en ny prodekan for forskning efter sommerferien. Det skyldes, at Hans Erik Bøtker har valgt at fratræde sin stilling den. 1. august for at kunne bruge mere tid på familien og egne forskningsideer. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse Dekanen på Aarhus Universitet, Anne Mette Hvas, har kun rosende ord tilovers for ham og fortæller, at hun kommer til at savne ham som en vellidt sparringspartner og dygtig leder af forskningsområdet...