Evald Høj Christiansen er, med sin lange karriere inden for kardiologi, ekspert i at udføre avancerede hjertetests. Nu får Aarhus Universitet glæde af Evald Høj Christiansens kardiologiske erfaring, fordi han er nyudnævt klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. De avancerede hjertetests, som Evald Høj Christiansen udfører, involverer at gå ind i patienternes blodkar for at kortlægge og behandle eventuelle forsnævringer eller blokeringer. Det bliver også hans primære fokus i det nye professorat....