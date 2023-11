Per Brøndsted Höllsberg tiltræder 1. januar som prodekan for Health ved Aarhus Universitet. Han kommer fra en stilling som forsknings- og uddannelseschef ved NIDO – Center for Forskning og Uddannelse på Regionshospitalet Gødstrup. Det skriver univeristetet i en pressemeddelelse. Gennem en årrække har Per Brøndsted Höllsberg været tilknyttet Health på AU, hvor han har været ansat ved Institut for Biomedicin som professor i medicinsk virologi. Per Brøndsted Höllsberg ser frem til at bidrage til udviklingen af den sundhedsvidenskabelige forskning på...