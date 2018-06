Hæstorp freder Sundhedsplatformen: Vi skal ikke have monopoler

Sophie Hæstorp Andersen (S) ser det ikke som en reel mulighed at skrotte Sundhedsplatformen. »Det handler om at sikre det, vi politisk bestilte i sin tid; nemlig et system der gør det lettere at være patient og medarbejder. Det bliver vi nødt til at holde fast i,« siger hun.