Læger vil øge overlevelse efter lungetransplantation

Lungetransplanterede lever typisk kun fem-syv år efter deres operation. Det er nedslående tal, som lægerne på Rigshospitalet nu sætter alt ind for at forbedre. Derfor deltager man i flere store internationale studier i et konstant forsøg på at få bedre styr på transplantationens helt store akilleshæl: den kroniske afstødning.