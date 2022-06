Glukagon reducerer triglycerid fra leveren hos personer med overvægtsrelateret fedtlever

Lægemiddelvirksomheder arbejder i disse år på at udvikle diabetesmedicin, der er målrettet kroppens glukagonreceptorer.

Nu viser ny dansk forskning, at når det specifikt gælder leverens eksport af det fedttransporterende molekyle VLDL-triglycerid, ser personer med overvægtsrelateret fedtlever i et vist omfang ud til at være glukagonresistente.

Studiet kaster nyt lys over glukagons effekter på lipidstofskiftet, hvilket forskerne endnu ikke har en tilbundsgående forståelse af.

»VLDL-triglycerid transporterer fedtstoffer fra leveren til andre væv, og har man forhøjet eksport af VLDL-triglycerid fra leveren, giver det ofte også forhøjet LDL-kolesterol i blodet med den tilhørende forhøjede risiko for hjertekarsygdom. Derfor er det interessant, at vi her kan vise, at glukagon ikke nedsætter frigivelsen af VLDL-triglycerid hos personer med overvægtsrelateret fedtlever i samme grad som hos raske overvægtige. Det peger på, at fedtmetabolismen hos disse personer i et vist omfang er glukagonresistent,« forklarer en af forskerne bag studiet, læge og ph.d. Sara Heebøll fra Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitetshospital og Steno Diabetes Center Aarhus.

Sara Heebøll har netop præsenteret sin forskning på den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA), der bliver afholdt i New Orleans, USA, i dagene 3.-7. juni.

28 personer med i studie

I studiet har forskerne undersøgt effekten af glukagon på to forsøgsgrupper, hvoraf den ene bestod af raske, overvægtige deltagere, mens den anden bestod af patienter med overvægtsrelateret fedtlever.

I alt indgik 28 personer i studiet.

Forsøgsdeltagerne fik bremset deres egenproduktion af hormoner, herunder glukagon, med somatostatin, samtidig med at forskerne gav forsøgsdeltagerne infusioner med hormoner, herunder to forskellige doser af glukagon.

Derved kunne forskerne meget præcist kontrollere de mængder af glukagon, som forsøgsdeltagerne blev udsat for.

Forskerne brugte forskellige tracermetoder til at måle leverens eksport af VLDL-triglycerid og produktion af glukose.

Nedsat effekt af glukagon ved fedtleversygdom

Resultatet af undersøgelsen viser, at glukagon ikke nedsætter leverens frigivelse af triglycerid i samme grad hos patienter med overvægtsrelateret fedtlever som hos de raske, overvægtige kontroldeltagere.

Samtidig var glukagons effekt på leverens glukoseproduktion bevaret.

Studiet fandt ingen forskel i effekten af glukagon mellem deltagere med mild og svær fedtlever.

Ifølge Sara Heebøll peger forskningsresultatet på en mulig forklaring på, hvorfor personer med overvægtsrelateret fedtlever har øget risiko for hjertekarsygdom og insulinresistens, nemlig at den manglende effekt af glukagon påvirker kolesteroltallet.

»Resultatet gør os klogere på den rolle, som glukagon spiller for leverens fedtmetabolisme. Det gør, at vi bedre kan forholde os til, hvad de nye lægemidler med effekt på glukagonreceptoren kan have af effekt på andre dele af kroppens fysiologi og personer med eksempelvis overvægtsrelateret fedtlever,« siger hun.