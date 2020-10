Gennembrud for digitale underskrifter ved kliniske forskningsprojekter 

Behovet for teknologier, som kan bruges til skriftlig dokumentation fra isolationspatienter med COVID-19, har været murbrækker for stort multicenterstudie, hvor nye trådløse teknologier skal afprøves.

Brug af intelligente algoritmer til trådløs overvågning af vitale værdier hos kirurgiske, medicinske og COVID-19 patienter, skal nu afprøves i et stort multicenterstudie, med deltagelse af afdelinger på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

Det drejer sig om det såkaldte WARD-projekt (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), som udgår fra Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Danmarks Tekniske Universitet. Forventningen er, at trådløs overvågning af indlagte patienter med særlig risiko vil mindske antallet af komplikationer og dødsfald.

Men i forbindelse med forberedelsen af projektet stødte initiativtagerne på det lavpraktisk problem med, hvordan isolationspatienter med COVID-19 kan underskrive samtykkeerklæringer om at deltage i projektet, fortæller læge og ph.d.-studerende Jesper Mølgaard fra anæstesiafdelingen på Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, der er tilknyttet projektgruppen bag WARD.

»Ville en elektronisk underskrift med en såkaldt Stylus-pen på en iPad, hvor samtykkeerklæringen stod, blive betragtet som juridisk gyldig? Det vidste vi ikke, og vi måtte derfor inddrage videnskabsetiske komiteer, Folketingets sundhedsudvalg og Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni, for at få svar,« siger Jesper Mølgaard.

Efter at både videnskabsetisk komité og Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni har accepteret, at digital signatur er en fuldgyldig underskrift, når patienter skal deltage i kliniske forskningsprojekter, er en vigtig hindring for forberedelsen af WARD-projektet nu fjernet. »Muligheden for at anvende digitale signaturer gav os det gennembrud, vi ventede på. Protokollen til studiet kunne skrives færdig og skal behandles på et møde i den regionale videnskabsetiske komité på mandag,« siger Jesper Mølgaard, der ser store muligheder i brug af iPads til indsamling af signaturer frem for papir:

»Ikke alene kan vi bede om patientens samtykke via en digital signatur. Vi kan i samme arbejdsgang sikre, at samtykkeerklæringen lagres elektronisk og sørge for, at patienten får en kopi tilsendt. Det vil på sigt gøre administrationen af kliniske forsøg langt mere smidig, og vi håber, at dette gennembrud vil hjælpe andre kliniske forsøg i fremtiden,« siger Jesper Mølgaard.