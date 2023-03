Anæstesisygeplejerske Anne Marie Hovesen, Daghospitalet, Sønderborg Sygehus, har grebet vores opfordring om at skrive til affaldssortering@dagensmedicin.dk med input eller spørgsmål om bæredygtighed i sundhedsvæsenet.

Hun skriver:

‘På min arbejdsplads på Dagkirurgi foretager vi hver dag mange operationer. Det blå indpakningspapir fra de sterile instrumenter fylder rigtig meget i vores affald på operationsgangen. Kan man genbruge det blå papir?’

‘Papiret’ er lavet af plast

For at få svar på dét spørgsmål har vi kontaktet Sterilcentralen på Sønderborg Sygehus.

Her rengør og steriliserer man hver dag de operationsinstrumenter, som anvendes på sygehuset. På en måned bliver det til knap 7.000 enheder, dvs. enkeltinstrumenter eller pakker med operationssæt.

Omkring en tredjedel af enhederne pakkes i det blå autoklaveringspapir, der er et såkaldt non-woven textile lavet af polypropylenplast (PP).

I Sønderborg er det produceret af det amerikanske firma Halyard. Autoklaveringsmateriale fra andre producenter kan se anderledes ud og være lavet af et andet stof end PP.

»Det blå ‘papir’ har en blå yderside og en hvid inderside og består af tre lag plast, som er svejset sammen,« forklarer Tine Louise Bolding, som er sygeplejerske og koordinator på Sterilcentralen.

»Når ‘papiret’ kommer fra producenten, er det gennemtrængeligt. Vi pakker instrumenterne i det blå ‘papir’, når de er rengjort og vasket. Pakkerne steriliseres derefter i autoklaven med 134° varm damp i mindst 4 minutter. Herved lukkes porerne i plasten, så pakken forsegles.«

Stort potentiale for genanvendelse

Det blå autoklaveringspapir kan derfor ikke genbruges, men til gengæld kan plasten genanvendes. Hvis materialet varmes yderligere op, bliver det til hård plast.

Hos importøren Vingmed A/S bruger man ikke betegnelsen ‘papir’, da den er misvisende, når materialet er plast. Her anslår salgschef Christian Jappe, at firmaet årligt leverer 70 ton polypropylen-pakkemateriale til Danmark.

I et skriftligt svar oplyser producenten Halyard, at det blå pakkemateriale regnes for ‘rent affald’, fordi det på operationsstuen ikke kommer i kontakt med hverken patienten, blod eller kropsvæsker.

Vil du vide mere? Du kan se det blå autoklaveringspapir og blive klogere på arbejdet på Sterilcentralerne i Sygehus Sønderjylland i denne video. Du kan desuden læse om det hollandske projekt ‘Surgical waste reprocessing: Injection molding using recycled blue wrapping paper from the operating room’ i Journal of Cleaner Production 322 (2021) 129121

I Holland genanvendes pakkematerialet blandt andet til fremstilling af Go-Jacks. Det er små, blå anordninger af hård plast, som bruges til at holde hængslede kirurgiske instrumenter åbne under vaskeprocessen. De bruges også på Sterilcentralen i Sønderborg.

Produktionen af Go-Jacks er et af de tidlige eksempler på, at det er forsvarligt at genanvende medicinsk plastaffald til produktion af nyt medicinsk udstyr.

PP-plast genanvendes i Randers

På Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland kan man fortælle, at det blå autoklaveringspapir blandt andet genanvendes på Regionshospitalet Randers, hvor personalet har sorteret plast i fire år.

»Fordi autoklaveringspapiret fyldte så meget, kontaktede vi Stena Recycling, som håndterer hospitalets affald. Vi sendte en lap af materialet til firmaet og fik at vide, at det var lavet af PP-plast, som kan genanvendes,« fortæller bæredygtighedskonsulent Tine Rolapp.

»Nu samler vi det brugte autoklaveringspapir i klare plastsække i hospitalets affaldskælder. Når mængden er stor nok, køres plasten til genanvendelse hos Dansk Affaldsminimering i Langå, knap 17 km herfra. Det er et klart plus, at genanvendelsen sker lokalt, så transporten minimeres,« forklarer Tine Rolapp.

Sorteringen af det blå pakkemateriale startede i 2021, og i 2022 kunne Regionshospitalet Randers levere 2,165 ton non-woven PP-plast til genanvendelse. Man arbejder nu på at minimere brugen og i stedet anvende containere til autoklavering af instrumentbakker.

