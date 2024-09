Når engangshandsker bruges forkert, unødvendigt eller som erstatning for håndhygiejne, øger det risikoen for smittespredning og forringer dermed patientbehandlingen. Det er den infektionshygiejniske baggrund for, at Region Midtjylland i den nationale hygiejneuge, uge 38 (16.-22. september), som den første region har lanceret en fokuseret indsats for at nedbringe brugen af engangshandsker. Kampagnen hedder ’Glem handskerne, hvis de ikke er nødvendige’. »I kampagnen spiller bæredygtighed og infektionshygiejne sammen, for korrekt brug af handsker kan både mindske forbruget og spare CO₂, men...