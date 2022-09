Fredrik Andersson er ny direktør for Dagens Medicin og Netdoktor

Fredrik Andersson tiltræder som ny administrerende direktør for Dagens Medicin A/S og Netdoktor Media A/S med virkning fra 1. september 2022. Det sker som et led i en større organisationsændring i Bonnier Healthcare, hvor stillingen som landechef nedlægges i Danmark. Opgaven lægges ind under Fredrik Andersson, der allerede har rollen som direktør for Bonnier Healthcare Global.

Fredrik Andersson udtaler:

»Rikke har gjort et fantastisk arbejde med at forbedre resultaterne i Danmark, positionere forretningen strategisk og høste synergier mellem de to danske selskaber. Nu rykker vi ind i en fase, hvor vi kommer til at arbejde mere og mere på tværs af grænser inden for Healthcare gruppen i Bonnier for at høste transnationale synergier og skalere forretningen.«

Rikke Esbjerg vil i de kommende måneder stå til rådighed for overlevering af opgaver og er fritstillet fra 1. januar 2023.

Rikke Esbjerg udtaler:

»De sidste fire års arbejde med at få Dagens Medicin og Netdoktor til at fungere som en samlet virksomhed har været travle men også fantastisk givende. Begge brands står stærkt og troværdigt i den danske medieverden, og det er lykkedes at slå igennem med den bærende fortælling om, at vi kan noget unikt i fællesskab, fordi Dagens Medicin og Netdoktor tilsammen når alle interessenter fra borgere og patienter til beslutningstagere og sundhedsfaglige. Det var aldrig lykkedes uden de fantastiske medarbejdere fra begge virksomheder. Jeg kommer til at savne hver og en, men jeg har besluttet, at tiden er moden til at rykke videre. Efter næsten 23 år hos Netdoktor inklusive tre køb og salg af virksomheden, ser jeg tilbage på en tid og nogle resultater, som jeg er meget stolt af, men det bliver også spændende at have muligheden for at prøve noget helt nyt.«

Bonnier Healthcare Denmark udgøres af de to ledende brands i markedet Dagens Medicin A/S og Netdoktor Media A/S, som henvender sig til beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og offentligheden. Bonnier Healthcare Group driver forretning på tværs af det europæiske marked og tilbyder kvalitetsjournalistik, events, undervisning og informationstjenester til sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og patienter.