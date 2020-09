Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen: Stadig stor ulighed i kræftbehandlingen 

Sundhedstilstand og uddannelsesniveau følges ad. Selv når den ufaglærte og akademikeren rammes af identiske sygdom, eksempelvis lungekræft, så får den langtuddannede bedre behandling.

Det viser rapporten ‘Social ulighed i sundhed og sygdom: Udviklingen i Danmark i perioden 2010 – 2017’, som Sundhedsstyrelsen udgav onsdag.

Rapporten bekræfter dermed en velkendt pointe: at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet.

Faktisk viser rapporten, at uligheden i dødeligheden er vokset en smule, fortæller Finn Diderichsen, professor emeritus på Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet og medlem af den ekspertgruppe, der har rådgivet Sundhedsstyrelsen om den nye rapport.

»Rapporten viser, at uligheden i dødeligheden faktisk er øget, men på mange andre områder er der ikke sket de store forandringer, og det skyldes, at der ikke er gjort noget,« siger han til DR.

»Høj grad af social ulighed«

Rapporten måler uligheden på 69 forskellige indikatorer, der spænder fra sundhedsadfærd, over psykisk, og til somatisk sygdom. Indikatorerne omfatter bl.a. forskellige kræftformer, herunder lungekræft og brystkræft. I rapportens resultatafsnit står der bl.a.:

»Der ses en høj grad af social ulighed i antallet af nye tilfælde af lungekræft pr. 100.000 personer både blandt kvinder og blandt mænd, således at antallet af nye tilfælde er lavere med højere fuldførte uddannelsesniveau.«

Når akademikeren og den ufaglærte kommer ind på hospitalet, fortsætter uligheden, viser rapporten:

»Blandt personer med lungekræft ses en social ulighed i andelen, der dør inden for 5 år, og i andelen, der mister beskæftigelse, således at andelene er lavere med højere fuldførte uddannelsesniveau. Det gælder både blandt kvinder og blandt mænd.«

Hos kvinder med brystkræft er der ligeledes ulighed, når sygdommen har ramt:

»Blandt kvinder med brystkræft ses en social ulighed i andelen, der dør inden for 5 år, og i andelen, der mister beskæftigelse, således at andelene er lavere med højere fuldførte uddannelsesniveau,« konkluderer rapporten.

Konference sætter fokus på lighed i behandlingen

Faktisk begynder uligheden allerede ved opsporingen af kræftsygdommen, viser rapporten:

»Således er andelen, der deltager i screening for livmoderhalskræft, højere med højere fuldførte uddannelsesniveau. Der ses en statistisk signifikant stigning i den sociale ulighed i perioden 2010-2017.«

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen aktualiserer dermed emnet på den nationale kræftdag, som Dagens Medicin afholder i morgen, torsdag den 3. september. Her er emnet på konferencen netop ulighed i kræftbehandlingen, og hvad der skal til for at udjævne den.

