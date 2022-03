Fra poptøs på vestegnen til læge, der bestyrer facebookgruppe med +60.000 medlemmer

KULTURKANYLEN Elif Bayram Orbe har ikke haft meget tid til at deltage i kulturtilbud de seneste par år. Tilbage i starten af 2020 sad hun med sin nyfødte søn på armen og fulgte coronavirus indtog i Danmark. Hun var fortvivlet over, at hun ikke kunne hjælpe sine kolleger i denne situation. Elif Bayram Orbe fik den idé at lave en facebookgruppe, hvor danskerne kunne spørge læger om coronavirus for at aflaste kollegerne. Den type arbejde kunne hun lave hjemme, og den 15. marts var gruppen en realitet. Gruppen har i dag over 60.000 medlemmer, og mere end 200 læger har de seneste par år svaret på gruppemedlemmernes spørgsmål i deres fritid. Den 15. marts i år lukkede gruppen, så nu får Elif Bayram Orbe mere tid til at spille på sit klaver og synge sammen med sin mand i hjemmestudiet.