Forum for mænds sundhed: Mænds sundhed skal højere op på dagsordenen

Mænd kommer ofte alt for sent til lægen, og overdødeligheden indenfor en række sygdomme peger på stor kønslig ulighed i sundhed, mener Forum for Mænds Sundhed. Selvom sidste uges sundhedsreform ikke nævner mænds sundhed med et ord, så er der alligevel positive takter, mener formand Svend Aage Madsen.