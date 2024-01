I en netop udgivet rapport har Behandlingsrådet undersøgt de uligheder, der eksisterer på sundhedsområdet, når borgere med psykiske lidelser får en fysisk sygdom. Det skriver Behandlingsrådet i en pressemeddelelse.

Rapporten fokuserer på lungekræft og AKS (ustabil hjertekrampe og blodprop i hjertet)og peger på, at på trods af betydelige bestræbelser på at udvikle effektive forløbsplaner og behandlingsforløb til håndtering af AKS og lungekræft, eksisterer der stadig uligheder i patientforløb mellem patienter med og uden psykisk lidelse.

»Sidste års analyse viste alvorlig, omfattende ulighed i sundhed på området, og vi havde behov for at dykke ned i det og blive klogere på, hvorfor og hvordan ulighederne opstår. Det har vi så gjort nu, og jeg kan lige så godt være direkte, der er tale om et bredt udvalg af udfordringer, der kræver, at sundhedsvæsenet handler, hvis ikke vi skal tabe en af vores mest udsatte patientgrupper på gulvet,« siger fagudvalgsformand Mogens Vestergaard, der er professor i almen medicin ved Aarhus Universitet og privatpraktiserende læge i Lægefælleskabet i Grenaa.

Analysen er udarbejdet i samarbejde med et fagudvalg, bestående af eksperter på området, og Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet, som samarbejdspartner.

Kliniske eksperter inden for AKS og lungekræft har bidraget til at kvalificere analysearbejdet.

»Selvom vi nu ved, hvilken ulighed, der er på området, samt hvor den opstår, hvad der kan medvirke til at skabe den, og hvad vi selv gør i Danmark for at reducere den, er der stadig et stort stykke arbejde foran os, hvis vi vil komme uligheden til livs,« siger Mogens Vestergaard og fortsætter:

»Som jeg ser det, så findes der enormt mange gode initiativer her i landet, og rigtig mange ildsjæle, der gør en stor forskel. Men vi mangler konsistens. Vi er rigtigt gode til at igangsætte initiativer, men vi er dårlige til at evaluere, og dermed til at fastholde og udrulle det, der virker, og afvikle det, der ikke gør.«

Behandlingsrådets opgave med at lave analyser af ulighed i sundhed er stillet af Sundhedsministeriet og Danske Regioner i forbindelse med Økonomiaftalen fra 2022.