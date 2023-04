Godt hver femte mand uden nære relationer havde vanskeligt ved at forstå det, som lægen sagde ved sidste besøg. Og han havde en oplevelse af, at der ikke var tid nok under konsultationen. Sådan lyder nogle af resultaterne i en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, der har undersøgt, hvordan 1032 mænd i alderen 25-39 år oplever mødet med deres praktiserende læge. Efterlyser målrettede tiltag 28 pct. af mænd uden nære relationer vurderer samlet set deres lægebesøg som enten...