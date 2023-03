Der kommer snart et nyt regionalt forskningscenter i Syddanmark, som skal skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Centret, der kommer til at hedde Forskningscenter for Sammenhængende Patientforløb, bliver en del af Sygehus Sønderjylland. Det nye center skal fokusere på, hvordan almen praksis, sygehuse og kommuner kan samarbejde bedre om patienterne. Centret skal nedbryde ‘barrierer’ mellem sektorerne, lyder det fra Mette With Hagensen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark. »Vi har i vores samfund et akut behov...