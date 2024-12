Innovativt lægehus i Kolding har skabt model, der gør det attraktivt og trygt for unge læger at få egen lægeklinik

Ved at eje hinandens lægeklinikker i fællesskab udfordrer en gruppe læger den måde, som praktiserende læger i dag ejer deres lægepraksis på. Modellen har fået to yngre læger til at nedsætte sig hurtigere og længere væk fra de større byer, end de ellers ville have gjort. Men kan modellen også blive en gamechanger for branchen som helhed?