Forskere vil opspore diabetespatienter med risiko for hjertesygdom

Steno Diabetes Center Copenhagen vil i et stort forskningsprojekt screene 900 personer med type 2-diabetes for risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Målet er at få en bedre forståelse af, hvilken betydning hjertets små blodkar har for at udvikle hjertekarsygdom.