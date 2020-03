Færre patienter i ambulatorierne og flere telefonsamtaler er den nye arbejdsgang for landets lungemedicinere under corona-epidemien. »Vi keder os bestemt ikke,« siger formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab, der samtidig peger på, at alle afdelinger vil blive ramt på den ene eller den anden måde.

Formand for lungemedicinere: Intet er som det plejer bortset fra arbejdsmængden

Der er stadig nok arbejde at tage fat på på landets lungemedicinske afdelinger, selvom corona-udbruddet har sat en dæmper på den normale aktivitet.

Det forklarer Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab og overlæge på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus samt klinisk professor på Syddansk Universitet.

»Vi kan bestemt ikke gøre, som vi plejer, men det betyder ikke, at vi ikke har noget at lave. Vi har sådan set den samme mængde arbejde, men det er en helt anden måde at arbejde på,« siger han.

COVID-19 byder på anderledes arbejdsgange, fordi lungepatienter er i særlig risiko for at blive smittet og blive alvorligt syge, da virussen påvirker åndedrættet, forklarer Ole Hilberg.

Ingen kan vide sig sikre

Det er og vil blive forskelligt fra sygehus til sygehus, hvordan de lungemedicinske afdelinger bliver påvirket af coronavirussen, vurderer Ole Hilberg.

Han peger på, at nogle afdelinger indtil videre vil kunne opretholde den samme ambulante aktivitet med telefoniske konsultationer, mens andre langsomt må drosle ned.

For alle afdelinger vil det dog være gældende, at det kun er de mest nødvendige lungepatienter, der tilses på afdelingerne.

»Vi skal passe på vores patienter så godt, som vi kan. Nogle patienter aflyser selv, fordi de ikke har lyst til at tage risikoen, mens andre får tilbuddet om telefoniske konsultationer,« siger han og fortsætter:

»Vores arbejdstid bliver nu i stedet brugt på at ringe til alle vores patienter for at vurdere, hvad deres fremtidige forløb skal være, og hvordan de skal forholde sig i disse tider. Så vi keder os bestemt ikke.«

På Vejle Sygehus, hvor han til dagligt holder til, er lungeambulatoriet fortsat åbent, men de har færre patienter. Det betyder, at der er mere tid til de administrative opgaver som at planlægge bemandingen og få overblik over, hvilke ressourcer der vil kunne frigøres.

»Bemandingen er ændret, og kan blive ændret hele tiden, fordi vi skal kunne være klar til enten at flytte personale til andre afdelinger eller få flere patienter ind,« siger han.

Ingen særlig vejledning fra selskabet

Lungemedicinerne og de specialuddannede sygeplejersker kan få en central rolle i behandlingen af patienter med COVID-19, fordi en del af personalet har kompetencerne til at behandle intensive patienter.

Der er derfor behov for, at blandt andet sygeplejersker uddannes og opkvalificeres i den kommende tid, meddelte Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V) på et pressemøde fredag d.13 marts. Og det er en rigtig god ide, hvis det bliver aktuelt, mener Ole Hilberg.

»Jeg oplever stor opbakning fra sygeplejerskerne på min afdeling, hvor der allerede er to, der har meldt sig, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er et rigtig godt tiltag, men vi må se, hvad der sker,« siger han.

Da virkeligheden hele tiden ændrer sig, har Dansk Lungemedicinsk Selskab heller ikke planer om at sende en vejledning ud for, hvordan lungemedicinere skal forholde sig til sine patienter under corona-epidemien.

Ole Hilberg frygter, at nye vejledninger fra forskellige specialer vil skabe mere forvirring end gavn.

»Vejledningerne til sundhedsvæsenet kan ændre sig fra time til time, og derfor er det bedre, at der er en strømlinet kommunikation centralt fra Sundhedsstyrelsen og ikke fra flere forskellige aktører,« siger han.