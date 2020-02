Corona kan blive et problem for patienter med svær KOL

Verdenssundhedsorganisationen WHOs hidtidige erfaringer med den aktuelle corona-virus COVID-19 er, at personer med kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme og lungesygdomme har øget risiko for alvorlige sygdomsforløb, hvis de smittes med COVID-19. Første danske patient med COVID-19 er nu en realitet, og Sundhedsstyrelsen udelukker idag ikke, at der vil komme yderligere tilfælde i den kommende tid. Det får danske lungemedicinere til at overveje, hvordan patienter med patienter med f.eks. svær KOL bedst muligt kan beskyttes mod smitten, siger formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, professor Ole Hilberg, overlæge på Vejle Sygehus.

»COVID-19 har desværre potentialet til at blive et problem. Vores patienter med svær KOL står som risikogruppe først for, hvis der skulle vise sig at komme en større smittespredning af COVID-19. Patienter med svær KOL er i forvejen relativt isolerede på grund af deres ringe lungekapacitet og mobilitet. Så for dem udgør kontakt med sundhedspersonale og besøgende børn og børnebørn formodentlig den største smitterisiko. Og her gælder de samme forholdsregler som ved de almindelige influenzaepidemier – god håndhygiejne, ikke for tæt personkontakt, og evt. brug af mundbind. Det er også en del af den vejledning, vi giver til de kommunalt ansatte hjemmesygeplejersker,« siger Ole Hilberg, der samtidig påpeger, at i og med, at der er tale om en ny og hidtil ukendt virus, har patienterne ikke den samme naturlige beskyttelse som ved en række andre virusinfektioner.