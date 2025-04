Der er behov for at styrke lægedækningen i Region Sjælland. Derfor har Regionsrådet besluttet at etablere flere nye lægeklinikker i regionen. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Tiltaget rummer samlet set ti nye praktiserende læger, og ambitionen er, at de alle er opstartet til sommer, oplyser Region Sjælland. De ti lægekapaciteter er i forvejen udmøntet politisk, men de har været svære at få etableret ude i virkeligheden. Derfor intensiveres arbejdet nu for at få dem besat, herunder som klassiske...