1. januar satte regeringen og Danske Regioner en midlertidig stopper for oprettelsen af nye lægekapaciteter i almen praksis i 81 af landets 98 kommuner. Aftalen betyder, at det frem til 1. juli 2025 kun er muligt at nedsætte sig som praktiserende læge i de 81 kommuner, hvis en kollega går på pension. Håbet er, at de færre jobmuligheder vil få flere læger væk fra de større byer og ud i de lægefattige områder. Men vælger regeringen fortsat at holde døren...