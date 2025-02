Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved eller Odsherred Kommune? Der var fem kommuner i spil, da Forretningsudvalget i Region Sjælland på et møde den 25. februar lagde sig fast på placeringen af to nye lægepraksisser i regionen. Og her faldt valget på Næstved og Vordingborg Kommune. De to nye lægeklinikker vil blive drevet som såkaldte licensklinikker, der betyder, at lægen lejer sig ind i lægeklinikken, men honoreres for sit arbejde på lige fod med andre læger under overenskomsten med PLO. Det vil...