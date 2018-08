81 pct. af kræftpatienter i et pakkeforløb for kræft kommer i behandling inden for standardforløbstiden. Det viser resultaterne for 2. kvartal 2018.

Fire ud af fem af kræftpatienter, der indgik i et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal 2018, kom i behandling inden for standardforløbstiden. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Standardforløbstid Standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft er faglige rettesnore for, hvor lang tid et standardforløb for en gennemsnitlig patient med kræft bør tage. Konkrete forhold, eksempelvis anden betydelig sygdom, særligt komplicerede forløb eller patientens egne præferencer kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiderne kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb for kræft. Kilde: Sundhedsstyrelsen

»Vi synes overordnet, at det går godt med kræftpakkerne. Der er dog forskel mellem de forskellige kræftsygdomme, og der er stadig plads til forbedring nogen steder. Det tager vi op med regionerne, og desuden følger vi udviklingen tæt,« siger enhedschef Janet Samuel i pressemeddelelsen.

Det er Sundhedsstyrelsens opgave at følge, hvordan det går med at få patienter med mistanke om kræft undersøgt og behandlet indenfor standardforløbstiderne.

»En række patienter har andre konkurrerende sygdomme, særligt komplicerede forløb eller et ønske om ekstra betænkningstid før en kræftbehandling, og her er det vigtigt, at der tages individuelle hensyn. Derfor er det ikke alle patienter, der skal have et standardforløb. Det er vigtigt at slå fast. Og en længere forløbstid betyder ikke nødvendigvis unødig ventetid,« siger Janet Samuel.