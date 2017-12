Rigshospitalet overvejer at sende kræftpatienter til London

Vedvarende problemer med den nationale kapacitet til at operere patienter med kræft i bugspytkirtlen får kirurgisk gastroenterologisk klinik på Rigshospitalet til at overveje at sende patienter til London. Klinikchef håber, at kapacitetsudvidelser vil overflødiggøre muligheden.