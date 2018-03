Efter et drastisk fald i tilslutningen til HPV-vaccination i Danmark er udviklingen nu for alvor ved at vende. Sådan lyder meldingen fra Sundhedsstyrelsen, efter at en ny undersøgelse viser, at forældre har større tillid til den meget debatterede vaccine.

Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse står bag en undersøgelse, der viser, at knap 80 pct. af forældrene til piger i 10-14-års alderen har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker.

Det er en markant stigning i forhold til en lignende undersøgelse fra 2016, hvor ikke engang halvdelen af forældrene havde tillid til vaccinens sikkerhed, skriver Jyllands-Posten

Denne tillid danner muligvis baggrund for, at dobbelt så mange piger har fået HPV-vaccinen i 2017 i forhold til 2016. Det viser de seneste vaccinationsdata fra Statens Serum Institut, hvor 15.237 i 2016 fik den første vaccine, mens antallet lå på 30.974 i 2017. I 2018 er stigningen fortsat, hvor flere end 3.000 piger i januar og februar har fået deres første HPV-vaccination hos lægen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) glæder sig over den øgede opbakning til HPV-vaccinen.

»Det er meget positivt, og det viser, at det var nødvendigt med en styrket informationsindsats. Debatten var blevet meget farvet og unuanceret. Men vi er ikke i mål endnu. Vi skal have den sidste gruppe med, så den også bliver beskyttet mod livmoderhalskræft,« siger hun til Jyllands-Posten.

I Sundhedsstyrelsen beskriver overlæge Bolette Søborg den stigende tillid til vaccinen som værende virkelig gode nyheder.

»Det styrker vores tro på, at vi når målet om, at mindst 90 pct. af alle 12-årige piger siger ja tak til HPV-vaccination. Samtidig er der nu en god chance for, at de piger, der ikke nåede at få vaccinen som 12-årige, får rettet op på det og bliver vaccineret nu,« udtaler hun.