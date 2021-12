‘Undtagelsestilstand’ på intensivafdelinger skal besluttes af sundhedsdirektører og Sundhedsstyrelsen

Vejledning fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen fastslår, at hvis der opstår mangel på intensivpladser på sygehusene, så hviler ansvaret for generel ‘bortrationering’ af behandling af kritisk syge patienter ikke på den enkelte læge. Det er Christian Wamberg, formand for intensivlægerne, tilfreds med, men han mener, at vejledningen i praksis er ubrugelig, når der konkret skal prioriteres på afdelingerne.