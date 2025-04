20 pct. af danske patienter med hjernebetændelse er døde inden for et halvt år efter diagnosen. Det viser et nyt dansk studie, der også peger på, at 70 pct. stadig har kognitive eftervirkninger efter en infektion i hjernen med enten herpes simplex virus type 1 eller varicella zoster. Forskningen viser også, at læger har lidt sværere ved at stille diagnosen med herpes simplex virus type 1, og at det kan have betydning for tiden til behandling og ultimativt for patienternes...