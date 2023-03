Sundhedsvæsenet er presset af udbrændthed og stress hos de ansatte. Nu vil Esbjerg Sygehus forsøge at løse de udfordringer med fokus på ‘compassion’. ‘Compassion’ dækker over forskellige værktøjer inden for omsorg. Både egenomsorg, som bliver kaldt ‘self-compassion’, og omsorg for andre mennesker. Forskning viser, at ‘compassion’ kan mindske udbrændthed og stress hos sundhedsprofessionelle. Det kan også forbedre relationen til og behandlingen af patienterne. Lægelig direktør på Esbjerg Sygehus Anne-Marie Bloch Münster ser et stort potentiale i ‘compassion’: »Mange vælger at...