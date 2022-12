Erik Jakobsen er et kendt ansigt i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, da han har brugt næsten 30 år af sin professionelle karriere på afdelingen, og ved årsskiftet bliver han chef for selv samme. »Mit hovedfokus bliver at få en sund afdeling godt ud på det nye OUH. Jeg kender jo afdelingen virkelig godt indefra og har ledet mange forandringsprocesser i den gennem årene.« Også lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen glæder sig til at fortsætte samarbejdet: »Erik Jakobsen er en kompetent...