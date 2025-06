Odense Universitetshospital får ny lægelig direktør

Kristian Bergholt Buhl bliver ny lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus. Her skal han bl.a. være med til at realisere to transformationsopgaver i form af implementeringen af den nye sundhedsreform samt flytningen til det nye OUH.