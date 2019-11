Er der mere at debattere?

Styrelsen forklarer og forsvarer sig, mens lægerne bl.a. opfordrer styrelsen til at fokusere mere på læring. Det er vanskeligt at se, hvordan denne form for debat kan fremmane kvalificerede løsninger, skriver professor Mette Hartlev.

Myndighederne har gennem årene fået en mere og mere fintunet værktøjskasse til at fremme patientsikkerheden. Blandt læger ser der imidlertid ud til at være den opfattelse, at Styrelsen for Patientsikkerhed kun anvender sig af en hårdtslående kølle, hvis en læge er så uheldig at krydse styrelsens vej. Når man læser debatten mellem læger og styrelsen […]