Enhedslisten: Investér lige så meget i psykiatri som i kræft

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvis regeringen virkelig vil gøre alvor af at give psykiatrien et løft, burde de investere lige så meget i at forebygge, udrede og behandle patienter tidligt i sygdomsforløbet, sådan som de i årevis har gjort kræftområdet. Det mener Peder Hvelplund (EL) efter at have læst sundhedsministerens svar på et §-20-spørgsmål. Af svaret fremgår det nemlig, […]