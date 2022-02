Endnu et lægeskift endte i kaos: Nu skal fremgangsmåden drøftes politisk

Tusindvis af borgere i Hedensted Kommune fik tirsdag mulighed for at vælge ny læge efter først til mølle-princippet. Kort efter bukkede it-systemet under. Og det er ikke første gang, at det sker. Ældre Sagen og Hedensted Kommune kritiserer Region Midtjylland for det kaotiske forløb, der nu skal drøftes politisk.