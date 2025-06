For at styrke kvaliteten og kontinuiteten i regionens udbudsklinikker besluttede Region Midtjylland sidste år at indføre en række nye konkurrencekrav, som virksomheder kan konkurrere på i deres ansøgninger om at drive lægepraksis i regionen. Og her et år senere er den nye udbudsmodel så blevet endeligt vedtaget af regionsrådet. På et møde i regionsrådet i går – den 25. juni – besluttede politikerne, at tre nye konkurrencekrav fremover skal udgøre 60 pct. af den samlede vægtning i ansøgningerne, mens prisen...