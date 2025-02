Kan en gravid læge med graviditetsgener blive fritaget fra lægevagten? Det var spørgsmålet, da praktiserende læge Malene Nyhuus i sommeren 2022 henvendte sig til vagtchefen i Region Midtjylland for at blive fritaget for en række lægevagter. Hun var nemlig gravid og oplevede en del gener forbundet hermed. Hun fik dog at vide, at lægevagterne som udgangspunkt var hendes eget ansvar at afsætte. Det forløb endte med at koste PLO og Region Midtjylland en bod på 75.000 kr. i Ligebehandlingsnævnet i...