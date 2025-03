Regionsrådsformand: PLO bærer selv skylden, hvis vi ender med at bestemme antallet af patienter i almen praksis

Et nyt lovforslag truer med at sætte PLO uden for indflydelse, når antallet af patienter i almen praksis skal fastsættes. Men bliver lovforslaget til virkelighed, så har PLO kun sig selv at takke, mener Bo Libergren (V), formand for Region Syddanmark.