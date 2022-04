En kulturel blandingsmisbruger

KULTURKANYLEN For speciallæge Ove Gaardboe er kultur et krydderi på tilværelsen. Han er med egne ord ’blandingsmisbruger’ af alskens kultur. Til daglig arbejder han på at sætte fokus på en anden form for kultur end den, som KulturKanylen sætter fokus på, nemlig alt det, der er imellem os: vores omgangstone, traditioner og historie. Ove Gaardbo arbejder på at ændre vores forhold til døden.