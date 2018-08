En buddy skal hjælpe sundhedsprofessionelle i krise

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forskningsprojektet »The Buddy Study« på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet er det første af sin art i Danmark. Hensigten er at tilbyde de sundhedsprofessionelle en ’buddy’ – en kollega, der er parat til at lytte, når der er behov for at få bearbejdet en traumatisk hændelse, der er sket på arbejdspladsen. Katja Schrøder er jordemoder […]