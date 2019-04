Det europæiske lægemiddelagentur advarer læger mod at udskrive høje doser af gigtmedicinen Xeljanz, da nyt studie indikerer øget risiko for blodpropper i lungerne.

Tidligere resultater fra igangværende studier tyder på, at for høj dosis af gigtmedicinen Xeljanz, som produceres af amerikanske Pfizer, giver øget risiko for blodpropper i lungerne, som i sidste ende kan ende i dødsfald. Derfor er EMA lige nu ved at tage stilling til, hvorvidt anbefalingerne til lægemidlet skal skærpes. Det skriver EMA i en […]