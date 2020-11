Nyt studie fra Herlev og Gentofte Hospital viser, at en CT-scanning er lige så god som MR-scanningen til at afklare knoglebrud i hånden. Det er en hurtigere procedure og er dermed til gavn for både patienter og hospital.

En CT-scanner kan gøre det lige så godt som en MR-scanner, når læger skal undersøge et knoglebrud i hånden. Det viser et nyt studie, som forskere fra Afdeling for Røntgen og Skanning på Herlev og Gentofte Hospital står bag. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Det er gode nyheder for patienterne. Knoglebrud i hånden er den hyppigste skade, når folk møder op i akutmodtagelsen med mistanke om et brud. Det kan som regel hurtigt afklares, om der er et brud eller ej ved at benytte almindeligt røntgenbillede, men nogle gange er skaderne skjult på røntgenbilledet, og patienten skal have en opfølgende scanning i en MR-scanner. Nu vil Herlev og Gentofte Hospital lave den opfølgende scanning ved at bruge en CT-scanner.

»En CT-skanning tager få minutter, mens en MR-skanning kan vare op mod 20 minutter og er udelukket for nogle pga. klaustrofobi. Samtidig råder hospitalet over flere CT-skannere, hvilket betyder, at vi bedre og hurtigere kan hjælpe de uheldige borgere, der skal have afklaret, om de har et knoglebrud i hånden,« siger reservelæge i Radiologi, Felix Müller, som står bag forskningen.

Studiet viser som det første i verdenen, at CT-scanneren er lige så god til at give afklaring som MR-scanneren.

På sigt kan studiet måske føre til, at røntgenbilleder erstattes af en CT-scanning i sådanne tilfælde.

»En CT-skanning tager ikke længere tid end et røntgenbillede, og det betyder, at vi ville kunne afklare, om patienten har et synlig eller et skjult knoglebrud indenfor ganske få minutter med en scanner, som er fysisk placeret i akutmodtagelsen, alle døgnets timer. Det vil spare ventetid for patienter og personale og effektivisere arbejdsgangen omkring disse patienter,« siger Felix Müller.

Forskningsprojektet blev gennemført som led i en erhvervs-ph.d. i samarbejde med Siemens Healthineers og understøttes finansielt af Innovationsfonden Danmark