Nedfrysning af nerveender skal fjerne knæsmerter ved artrosepatienter

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, om smerter fra knæartrose kan fjernes ved at indføre en særlig nål og lamme specifikke nerveender med en lille iskugle.

Danske forskere har netop fået tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at teste en ny og endnu uprøvet behandling af artrose. Behandlingen kaldes cryoneurolyse og går ud på, at læger fryser udvalgte nerveender ved patienten med ekstrem kulde, så nerverne for en periode ikke sender smertesignaler til hjernen. Lykkes projektet, betyder det et gennembrud inden for forskning […]